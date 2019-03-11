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Общество

Меры предосторожности при эксплуатации печей напоминает псковичам МЧС

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при эксплуатации печей и печного отопления. Как сообщили Псковскому агентству информации, пожары из-за неправильной эксплуатации отопительных печей и печного оборудования являются частыми в холодное время года и происходят зачастую по причине невнимательности.

Так, 9 марта в деревне Платишино Красногородского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления сгорел жилой дом. На месте пожара была обнаружена погибшей хозяйка дома.

В ведомстве отмечают, что на полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 см из негорючего материала. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 см от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 см.

При эксплуатации печей и каминов запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

- применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы.

Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

«Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже одного раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги», – добавили в ведомстве.

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