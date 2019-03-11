Круглый стол «Женщины и выборы» прошел в Печорском районе

22:51, 11 марта 2019, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия Печорского района совместно с администрацией района провела круглый стол «Женщины и выборы». Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в мероприятии участвовали ветераны и молодые участники избирательного процесса.

Председатель ТИК Печорского района Нина Круглова подчеркнула, что основными организаторами при подготовке и проведении выборов были и остаются избирательные комиссии, но по роду своей деятельности и своих полномочий в период выборных кампаний привлекаются множество учреждений различных структур: органы местного самоуправления, учреждения культуры, образования, правоохранительные органы, ГО и ЧС, СМИ.

По ее словам, между всеми структурами должна быть полная координация и взаимопонимание в поставленных задачах, и эта задача в основном ложится на избирательные комиссии всех уровней для достижения единой цели – проведения выборов на высоком уровне.