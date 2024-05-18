Антитеррористические учения пройдут в образовательных учреждениях Псковской области 20 мая
20 мая в образовательных учреждениях Псковской области пройдут учения по антитеррористической безопасности, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Они будут проведены в соответствии с указанием министра просвещения и в рамках постановления Правительства РФ.
Учения пройдут более чем в 200 образовательных организациях области: в школах, техникумах, детских оздоровительных лагерях. В них примут участие обучающиеся, педагоги, а также сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС.
В рамках мероприятий будут отработаны два сценария: действия при обнаружении взрывного устройства и при вооружённом нападении.
«Рассчитываю, что к этим учениям все задействованные стороны отнесутся максимально ответственно», — написал глава региона.
Антитеррористические учения пройдут в образовательных учреждениях Псковской области 20 мая
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