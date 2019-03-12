После Каннского кинофестиваля Андрей Кончаловский привезёт в Псков свой новый фильм

17:37, 12 марта 2019, ПАИ

Премьера нового фильма кинорежиссёра Андрея Кончаловского состоится в Пскове. Об этом митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал на XXI Корнилиевских православных образовательных чтениях, которые прошли в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

По его словам, он попросил Кончаловского о том, чтобы режиссёр привёз картину в Псков и устроил здесь её премьерный показ.

«Я недавно венчал моего старого друга Андрона Кончаловского, и вот недавно был в командировке в Москве - он меня пригласил посмотреть свой последний фильм. Фильм называется «Грех». О Микеланджело. Сложный фильм, непростой, но я вам скажу честно - это великое кино. Я впервые увидел потрясающе великий фильм. Вот этим фильмом наше поколение отчитается, я вам сто процентов говорю. Хотя он снят не в России, в Италии, но это что-то потрясающее. Я уже с Андроном договорился, чтобы он к нам в Псков привёз его в качестве премьерного показа. Но вот он собирается в Каннах [Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая - ПАИ] его выставлять, после Канн, я надеюсь, мы все вместе сможем его увидеть. Посмотрите. Это потрясающее кино, потрясающее искусство», - сказал митрополит.

Кинокартина «Грех» (2018 год) посвящена жизни скульптора и художника Микеланджело Буонарроти. По словам режиссёра, он «хотел передать не только сущность фигуры Микеланджело, но и запахи, цвета и колорит той эпохи, такой полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой». В центре сюжета — несколько лет из жизни Микеланджело, которые связаны с одними из его самых значимых работ, включая роспись свода Сикстинской капеллы, а также создание скульптуры Давида, установленной во Флоренции. Съёмки фильма проходили в Риме, Флоренции, Карраре и Тоскане.