Михаил Ведерников дал строящему школу в Дно подрядчику 10 дней на устранение замечаний

16:44, 12 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 12 марта, в рамках рабочего визита в Дно губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел стоящуюся школу. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, представитель подрядной организации доложил, что уже возведены два этажа здания, сейчас ведётся строительство третьего.

Глава Дновского района Валентина Тюрина обратила внимание на то, что работы идут с отставанием от графика. Михаил Ведерников поручил подрядчику в 10-дневный срок устранить все замечания и вернуться в график.

«Вижу, что работа ведётся динамично, важно чтобы технология не нарушалась, и мы двигались в графике», - сказал губернатор и добавил, что благодаря установленным камерам может из своего кабинета следить за ходом работ.

Родительскому комитету школы Михаил Ведерников порекомендовал также следить за строительством и сразу информировать о каких-либо недоделках, чтобы их можно было оперативно устранить.

Напомним, что в Дно вместо старого аварийного здания школы № 50 строится новая школа. На строительство образовательного учреждения направлены более 350 млн рублей из федерального бюджета. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 учебных мест и будет соответствовать всем современным требованиям. Школа строится в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест в образовательных учреждениях. Реализация проекта находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Новая школа в Дно будет готова к 1 сентября.