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Общество

На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями

На VI форуме социально ориентированных НКО зоозащитная организация «Шанс» планирует поделиться опытом с другими НКО и почерпнуть что-то новое у них. Об этом Псковскому агентству информации сообщила  руководитель «Шанса» Мария Величко.

По ее словам, на форуме можно будет узнать что-нибудь новое, прогрессивное, интересное. «Интересен опыт взаимодействия НКО с властями и между собой, - добавила Мария Величко. - Люди всегда могут поделиться интересными наработками, идеями. Никогда не знаешь, когда встретишь хорошего интересного человека».

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Алексей Кириллов: Форум СОНКО – важное мероприятие в жизни общественных организаций Форум социально ориентированных НКО должен быть максимально практико-ориентированным – Светлана Седунова Юлия Рощина рассчитывает на ликбез по грантовой отчётности для псковских НКО Владимир Колпаков: Форум НКО позволит лучше узнать друг друга Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области
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