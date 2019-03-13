На VI форуме СОНКО псковский «Шанс» планирует обменяться опытом с другими организациями

09:48, 13 марта 2019, ПАИ

На VI форуме социально ориентированных НКО зоозащитная организация «Шанс» планирует поделиться опытом с другими НКО и почерпнуть что-то новое у них. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель «Шанса» Мария Величко.

По ее словам, на форуме можно будет узнать что-нибудь новое, прогрессивное, интересное. «Интересен опыт взаимодействия НКО с властями и между собой, - добавила Мария Величко. - Люди всегда могут поделиться интересными наработками, идеями. Никогда не знаешь, когда встретишь хорошего интересного человека».

​

Напомним, форум СОНКО пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.