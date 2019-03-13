Освещение на территории псковской школы № 3 появится в этом году

17:37, 13 марта 2019, ПАИ

В этом году на территории школы № 3 на улице А. Алехина, 20 в Пскове появится освещение. Об этом стало известно во время контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова по округу № 12 сегодня, 13 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов уточнил, что дорожная карта по освещению будет разработана в течение двух недель.

Напомним, что компания «Ростелеком» реализует на территории Псковской области пилотный проект по внедрению энергоэффективных технологий, в рамках которого в Острове установлены 1,2 тыс энергосберегающих светильников. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума-2019, который проходил в Сочи 14 февраля. В его рамках только в Пскове будет установлено 11 тысяч новых светильников.

Также обсуждался вопрос строительства школьного стадиона. Сейчас на территории школы есть баскетбольная площадка и футбольное поле, но они устарели.

Александр Коновалов сказал, что данный вопрос получится решить в 2020-2021 годах. Он заметил, что существующие спортивные площадки находятся в неплохом состоянии.