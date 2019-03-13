В Опочке в ходе приёма граждан руководителем СУ СКР по Псковской области мать найденного ребёнка поблагодарила силовиков и общественность

20:00, 13 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 13 марта, в ходе выездного приема граждан в Опочке к руководителю следственного управления СК России по Псковской области Петру Крупене обратилась мать потерявшегося мальчика, которая выразила огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые помогли спасти ее сына. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, вечером 10 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении в деревне Мартиново Опочецкого района 7-летнего мальчика. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Был создан оперативный штаб, в который вошли руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, прокурор района. К поисковым мероприятиям были привлечены сотрудники региональных управлений Следственного комитета, МВД, Росгвардии, МЧС, всего свыше 100 человек, а также местные жители, которые оказали неоценимую помощь в поиске пропавшего ребенка.

Ситуация осложнялось тем, что с момента исчезновения мальчика прошло несколько часов, на улице стемнело, а температура воздуха опустилась до нулевой отметки.

В результате совместных поисковых мероприятий около 2 часов ночи 11 марта пропавший ребенок был обнаружен в лесу и спасен. Поскольку у него имелись признаки переохлаждения, он был незамедлительно доставлен дежурившей все это время бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение.

На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает, он выписан из больницы и отправлен домой.

Учитывая, что благодаря оперативным и слаженным действиям силовиков и местных жителей удалось предотвратить тяжкие последствия, руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня подписал приказ об объявлении благодарности наиболее активным участникам поисковых мероприятий:

- жителю деревни Боровки Опочецкого района Нефедову Денису Александровичу;

- жителю деревни Мартиново Опочецкого района Аксенову Сергею Зиновьевичу;

- фельдшеру станции скорой медицинской помощи ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» Максимовой Наталье Николаевне;

- главе сельского поселения «Глубоковская волость» Опочецкого района Луцищину Леониду Ильичу;

- заместителю начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Опочецкий» подполковнику полиции Трофимову Руслану Валерьевичу;

- оперуполномоченному МО МВД России «Опочецкий» лейтенанту полиции Борисову Александру Алексеевичу;

- старшему инспектору – кинологу ЦКС УМВД России по Псковской области старшему лейтенанту полиции Тимофеевой Оксане Викторовне.

Сейчас можно говорить, что по предварительным данным следствия в отношении ребенка не было совершено никаких преступлений – мальчик сам отошел от взрослых и потерялся.

Однако, эта благополучно закончившаяся история напоминает всем родителям о необходимости внимательно относиться к своим малышам и не оставлять их без присмотра взрослых.