До 68% вырастет доля современной боевой техники в подразделениях ВДВ к концу года

17:19, 14 марта 2019, ПАИ

К концу 2019 года доля современных образцов вооружения в Воздушно-десантных войсках России вырастет до 68%. Об этом заявил заместитель командующего ДВД генерал-майор Нариман Тимергазин сегодня, 14 марта, на вручении новейших образцов военной техники 104-му полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Наримана Тимергазина, в десантных войска уже поставлены 5 батальонных комплектов БМД-4 М и БТР-МДМ, и в планах в этом году оснастить подразделения ВДВ еще двумя батальонными комплектами.

Напомним, батальонный комплект новейших образцов военной техники поступил на вооружение 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии сегодня, 14 марта. В соответствии с государственной программой вооружения, соединение получило комплект машин нового поколения БМД-4 М, в который входит 31 единица техники, и 8 БТР-МДМ «Ракушка». Перед поступлением новой техники командиры подразделений и экипажи боевых машин прошли двухмесячный курс переподготовки. Занятия проводились на базе учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.

С получением новой техники от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова военнослужащих поздравил его заместитель Николай Цветков. Он зачитал приветственный адрес главы региона, в котором говорится: «Вооруженные силы Российской Федерации всегда отличались не только отвагой и выучкой своих солдат, но и великолепным снаряжением, техникой и оружием. От личного состава всегда требуется мастерское и бережное владение вверенным вооружением. Ваш полк по праву считается одним из самых подготовленных в ВДВ России. Совершенно уверен, что в ваших руках новая техника будет долго и верно служить на славу нашей Родины. Пусть она принесет удачу полку и не подведет в трудную минуту».

Добавим, что БМД-4 М — это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения, которое включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасныхснаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.