Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания «Русский фейерверк»

17:19, 15 марта 2019, ПАИ

Салюты для свадьбы представит на выставке «Свадьба EXPO’2019» компания оптово-розничной продажи пиротехники «Русский фейерверк». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила представитель компании Юлия Миронова.

Юлия Миронова рассказала, что есть несколько фейерверков, которые можно использовать во время свадебного торжества. «Например, можно украсить фонтаном-фейерверком путь вдоль дорожки, по которой будут идти молодожены, или разместить такой фейерверк на площадке, где молодые будут танцевать первый танец. И, конечно, стандартные залпы салютов», - отметила она.

По ее мнению, участие в выставке «Свадьба EXPO`2019» — возможность рассказать о своих услугах молодоженам, которые собираются отмечать торжество.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>