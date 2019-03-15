15% скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» у Константина Тищенко

18:05, 15 марта 2019, ПАИ

15% скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости выставки «Свадьба EXPO’2019» при заказе фотоуслуги у Константина Тищенко непосредственно во время выставки. Об этом Псковскому агентству информации рассказал сам фотограф. Также Константин Тищенко продемонстрирует гостям альбом своих свадебных фоторабот.

«Я участвовал в «Свадьбе EXPO» прошлом году, и мне понравился формат тем, что можно познакомиться с разными людьми, которые занимаются проведением свадеб, декором, выпуском тематической продукции. Было много ведущих, фотографов, видеографов», – отметил он.

По мнению Константина Тищенко, для гостей и молодожёнов эта выставка полезна тем, что в одном месте они найдут людей, которые занимаются организацией свадеб «с нуля», а также тех, кто занимается отдельными направлениями свадебных торжеств.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>