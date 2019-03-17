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Общество

Алексей Лебедев назначен исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда

Алексей Лебедев, ранее занимавший пост заместителя, назначен исполняющим обязанности председателя Псковского областного суда. Об этом сообщается на сайте Управления судебного департамента, где представлена повестка заседания квалификационной коллегии судей Псковской области, назначенного на 5 апреля.

Алексей Лебедев

Напомним, пост председателя оказался вакантен 22 февраля после отставки Валерия Кондратьева.

Алексей Лебедев родился 10 февраля 1979 года в Новосокольниках. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 1999 по 2002 год  проходил службу в Управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Псковской области. Уволен по собственному желанию в должности следователя по особо важным делам.

С 2002 по 2008 год работал в ОАО «КБ «Псковбанк». Уволен в связи с переходом на судейскую работу в должности заместителя председателя Правления банка.

Указом президента РФ № 1201 от 12 августа 2008 года назначен судьей Арбитражного суда Псковской области. Указом президента РФ № 343 от 4 июля 2015 года назначен судьей Псковского областного суда. 25 августа 2015 года зачислен в штат коллегии по административным делам Псковского областного суда.

31 мая 2017 года указом президента назначен заместителем председателя Псковского областного суда по гражданским делам. 5 июня 2017 года приступил к своим обязанностям.

Кандидат наук.

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