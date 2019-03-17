Александр Голышев о празднике «Крымская весна»: Люди с удовольствием откликаются на родное и понятное

14:20, 17 марта 2019, ПАИ

Праздник в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, который проходит сегодня в Детском парке Пскова, «важен, чтобы показать отношение народа к этому историческому событию». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сказал председатель псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Люди пришли без «обязаловки», без какого-либо дополнительного оповещения. Народ ведь не обманешь. Когда это родное и понятное, то люди с удовольствием откликаются. Собралось очень много взрослых и детей. Это по-настоящему всенародный праздник. Прекрасный концерт: люди танцуют и поют, несмотря на прохладную погоду», - рассказал Александр Голышев.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.