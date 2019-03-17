Анатолий Мультах: Естественно и органично каждый год праздновать воссоединение Крыма и России

15:11, 17 марта 2019, ПАИ

«Естественно и органично каждый год праздновать историческое событие воссоединения Крыма и России», - уверен секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это событие, которое обязательно предстоит оценить ещё нашим потомкам. Знаково и здорово, что мы ежегодно встречаемся в торжественной обстановке. Это важно и для нас, и для подрастающего поколения. К тому же это событие благоприятным образом повлияло на судьбы миллионов людей, и они это признают», - сказал Анатолий Мультах.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.