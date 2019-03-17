Информация об угрозах в адрес написавшей президенту псковской школьницы не подтвердилась

20:01, 17 марта 2019, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес проживающих в деревне Томсино Себежского района Елены Перчиковой и ее 12-летней дочери Таси. Как сообщает «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на ведомство, информация о травле, развязанной в их отношении соседями, не подтвердилась.

В настоящее время Следственный комитет расследует факт распространения в интернете фотографий школьницы «интимного характера». Как пояснили представители СУ СК, школьница отправила фото собеседнику в социальной сети, аккаунт которого оказался фейковым. «Фейковую страничку создала несовершеннолетняя девочка, ее личность установлена, проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего», - рассказали следователи.

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что в декабре 2018 года Тася Перчикова написала президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию для того, чтобы разобраться в данной ситуации. В ее состав вошли первый заместитель главы региона Вера Емельянова, руководители комитетов Псковской области по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители администрации Себежского района.