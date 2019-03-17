Авторы интернет-расследования: Тасю Перчикову травили не односельчане, а сетевые тролли

23:05, 17 марта 2019, ПАИ

Школьницу Тасю Перчикову, ставшую известной после того, как она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, затравили не завистливые соседи по себежской деревне, а интернет-тролли. К такому выводу пришли авторы анонимного телеграм-канала «Псковский правдоруб», опубликовавшие расследование под заголовком «Кто травил девочку Тасю из Томсино?»

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля. Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес проживающих Перчиковых, но эта информация не подтвердилась. По поручению губернатора Михаила Ведерникова создана комиссия для проверки обстоятельств ситуации.

Авторы «Псковского правдоруба» пришли к выводу, что обращение к президенту от имени дочери написала ее мать, Алёна. Она же организовала сбор средств. На её призыв первыми откликнулись односельчане семьи. Затем реквизиты для сбора средств были опубликованы в крупнейшем паблике Себежского района в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторые местные отнеслись к сбору денег негативно, учитывая неоднозначную репутацию матери. Об этом они стали писать в комментариях», - отмечается в статье. «Мама Таси — Алёна Перчикова — имеет среди знакомых неоднозначную репутацию. Отсюда и реакция некоторых реальных соседей, знакомых с ней лично. Реальные, не фейковые односельчане пишут о некоторых случаях, которые выдают в Алёне не очень порядочного человека. Кроме того, они считают, что мама использует дочь для раскрутки скандала и сбора денег на Сбербанк. И письмо Путину с самого начала затевалось именно для этого. Алёна Перчикова раньше уже собирала деньги — в 2011 году на небезызвестном форуме диакона Андрея Кураева. Тогда ей понадобились средства на оплату адвоката — на форуме Алёна пишет, что её старшая дочь Анастасия пожаловалась в интернете на то, что мать её избивает, а подруга написала заявление в полицию. Об этом эпизоде даже вышел репортаж НТВ», - отметили авторы.

После того, как история попала в СМИ и получила федеральный резонанс, «районные паблики Себежского района атаковали тролли и фейки, которые начали искусственно разжигать конфликт под видом местных жителей и устроили виртуальную травлю семьи Перчиковых».

«Фейки же разжигали и «конфликт односельчан». В каментах по ссылкам — десятки фейковых аккаунтов, которые выступают по обе стороны баррикад (!). Зафиксируем для себя важный момент: конфликт односельчан был, но с самого начала его искусственно форсили тролли, подливали бензин в пожар. Они же писали оскорбления в личку маме девочки и, видимо, самой девочке. Они же писали в комментариях на других площадках и раскидывали ссылки на анонимные имиджборды», - говорится в публикации.

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По мнению авторов расследования, эту травлю журналисты затем выдали за «беспредел завидующих односельчан».

«У нас нет претензий к семье Перчиковых - нет ничего плохого в том, чтобы писать обращения в адрес власти и просить помощи у других людей, в том числе публикуя реквизиты. (…) Все наши претензии направлены только в адрес отечественных СМИ. Журналисты раскрутили скандал, приняв беснование троллей в районном паблике за реальную травлю семьи. При этом они даже не удосужились минимально разобраться в ситуации», - резюмируют авторы «Псковского правдоруба».