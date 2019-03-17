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Общество

Детский омбудсмен Псковской области: Угрозы безопасности Таси Перчиковой нет

«Угрозы безопасности ребенка нет», - заявила уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова, комментируя в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации ситуацию, сложившуюся вокруг 12-летней школьницы Таси Перчиковой из деревни Томсино Себежского района. По словам омбудсмена, завтра, 18 марта, она в составе созданной по поручению псковского губернатора Михаила Ведерникова комиссии отправится в Томсино, чтобы на месте разобраться в случившемся.

Наталия Соколова

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля.

Добавим, Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес проживающих Перчиковых, но эта информация не подтвердилась.

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  • История Таси Перчиковой
Детский омбудсмен Псковской области: Угрозы безопасности Таси Перчиковой нет Информация об угрозах в адрес написавшей президенту псковской школьницы не подтвердилась Сформирована комиссия, которая разберётся в ситуации вокруг семьи Перчиковых из Себежского района Девочке из Себежа, написавшей письмо президенту, фонд «Земляки» подарит ноутбук
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