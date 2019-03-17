Детский омбудсмен Псковской области: Угрозы безопасности Таси Перчиковой нет

20:22, 17 марта 2019, ПАИ

«Угрозы безопасности ребенка нет», - заявила уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова, комментируя в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации ситуацию, сложившуюся вокруг 12-летней школьницы Таси Перчиковой из деревни Томсино Себежского района. По словам омбудсмена, завтра, 18 марта, она в составе созданной по поручению псковского губернатора Михаила Ведерникова комиссии отправится в Томсино, чтобы на месте разобраться в случившемся.

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля.

Добавим, Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес проживающих Перчиковых, но эта информация не подтвердилась.