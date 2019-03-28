ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет

17:31, 28 марта 2019, ПАИ

Псковское агентство информации провело весеннюю ревизию квартир премиум-класса и узнало, что изменилось на этом рынке за год, так как осенью-2018 ситуация не слишком отличалась от прошлогодней весны. Часть апартаментов раскупили, но общая тенденция нового рейтинга такова, что квартиры-старожилы списка элитной недвижимости значительно подешевели, потеряв сразу несколько позиций.

10-е место

Новинка сезона — двухуровневая четырёхкомнатная квартира в кирпичном доме на Новгородской, 18. За 160 квадратных метров агентство недвижимости, которое занимается сделкой, просит 8 млн 50 тысяч рублей.

Высота потолков «в светлой тёплой квартире со свежим ремонтом» - 2,7 метра. На первом этаже располагается кухня-гостиная, санузел, балкон, на втором — три комнаты, два санузла, два балкона. В кухне-гостиной — тёплый пол, в каждом помещении — кондиционер. Мебель и бытовая техника — в подарок.

Агентство сообщает об отличном местоположении (для владельца автомобиля в небольшом Пскове — это не аргумент, особенно когда речь идёт о Любятово) с видом на грустные «панельки» и развитой инфраструктуре с детсадом, школой, политехническим колледжем и сетевыми магазинами поблизости. Подозреваю, что будущие владельцы элитной недвижимости вряд ли остановят свой выбор на «пролетарских» учебных заведениях, поэтому — тоже не аргумент.

Обладатели лишних восьми миллионов могут звонить в любой день, агентство радостно сообщает, что «в выходные телефон активен!»



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































9-е место

За трёхкомнатную квартиру в 125 квадратных метров в доме на улице Гоголя, 33 предлагается заплатить 8 млн 200 тысяч рублей. Ещё осенью четырёхкомнатная квартира площадью 148 квадратных метров в этом доме продавалась за 12 млн рублей. По-видимому, успешно.

Автор нового объявления был чрезвычайно краток: «Крупногабаритная квартира в новом элитном доме. В квартире автономное отопление. Сделан дорогой и качественный ремонт, тёплые полы». Про дорогой и качественный ремонт придётся поверить на слово, потому что приложить фотографии владелец недвижимости в центре Пскова не посчитал возможным. Есть только чёрно-белая схема с хитрой планировкой.

Из полезного в объявлении сообщается о наличии двух санузлов, указаны также площади детской (25 кв. метров), спальни (41, 4 кв. метра), кухни-гостиной (28,1 кв. метр), коридора (19 кв. метров). В доме - подземная парковка, в подъезде - видеонаблюдение. За подробностями придётся ехать к месту дислокации или недвижимости, или её владельца, продажник из которого, прямо скажем, так себе.

8-е место

Из прошлого рейтинга в нынешний перекочевала трёхкомнатная двухуровневая квартира на Школьной, 8. Год назад её владелец вынужден был дать объявление о продаже в связи с переездом. Тогда за 238 квадратов пскович просил 9 млн 300 тысяч. За год аппетиты поубавились, и стоимость элитных метров на Запсковье снизилась до 8 млн 500 тысяч рублей, а сделкой теперь занимается агентство (хозяин, видимо, все-таки уехал).

Объявление переписано, фотографии перезалиты, но на профессиональную съёмку никто так и не раскошелился. Не лучшего качества снимки по-прежнему сделаны на телефон.

Квартира расположена в двух уровнях кирпичного дома 2005-го года постройки, сообщает агентство. Первый уровень - прихожая, кухня-столовая площадью 28,8 кв. метров, гостиная - 18,8 кв. метров, санузел с душевой кабиной, тёплые полы с подогревом. Второй уровень - лестница из ясеня, два просторных холла свободной планировки площадью 50 и 38 кв. метров, две спальни, два хозяйственных помещения, ванная комната, сауна.

«Квартира тёплая и светлая, на втором этаже - девять мансардных окон, отопление и горячее водоснабжение индивидуальное, газовое. Окна выходят во двор и на тихую зеленую улицу. Инфраструктура отличная: автобусные остановки, школы, садики, сетевые магазины - всё в шаговой доступности. Рядом река, парки. Документы полностью готовы к оформлению в соответствии с действующим законодательством», - заманивают покупателей риелторы.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































Бонус

Бонусом на восьмом месте решено разместить ещё одну квартиру. Пока её не существует в природе, потому что сдача дома в элитном жилом комплексе на Советской, 29 запланирована лишь на III квартал 2020 года. Пятикомнатные апартаменты площадью в 100,5 квадратных метров застройщик (он занимается продажами) предлагается купить за 8 млн 882 тысячи 658 рублей. Точность - вежливость королей!

О квартире, которой нет, в обявлении написано больше, чем о тех, которые есть. Будущим «продвинутым и требовательным» владельцам недвижимости в доме «Патио» обещают: современную европланировку, второй свет и антресольный этаж, развитую инфраструктуру, прямой выход на центральную набережную, подземный двухуровневый паркинг, охрану, видеонаблюдение и круглосуточный консьерж-сервис.

«Двор дома полностью ограничен от доступа автомобилей, своя детская площадка и ландшафтный дизайн позволят вам насладиться загородной жизнью в самом центре города. Квартира сдаётся с «белой отделкой», установлены (наверное, всё-таки «БУДУТ установлены») качественные деревянные, энергоэффективные окна, качественные входные двери с шумоизоляцией, отопление с тёплыми водяными полами. Установлены индивидуальные приборы учета на отопление, воду, электроснабжение, индивидуальные приборы очистки воды», - не скупится на обещания застройщик.

В шаговой доступности - школа, детские сады, музыкальная школа, дом спорта, ЦУМ, четыре городских парка и благоустроенная набережная, кафе, рестораны, спа-центр.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито









7-е место

Со второго места в прошлом на седьмое место в этом году рухнула пятикомнатная видовая квартира на ближайшем (сразу за рекой) Завеличье. И если раньше продажей 187 квадратных метров занимался собственник, который просил посредников не беспокоить его своими звонками, то теперь посредникам даже обещают выплатить комиссионные. За год апартаменты подешевели с 13 млн 900 тысяч рублей до 9 млн 498 тысяч рублей. Обладатель недвижимости (или агентство?) подсчитал, что 1 кв. метр в доме на Рижском проспекте, 5А обойдётся в 50 тысяч 800 рублей.

Квартира двухуровневая - пятый и мансардный этажи. Причём в мансардном этаже в основной комнате, обращает внимание продавец, окна «полноценные». На фотографии это угловая башня с покрытием в виде «ведьминской шляпы». Дом сдан в 2008 году, перепланировку и ремонт собственник делал в 2012-2013 годах: «Авторский дизайн по проекту известного псковского архитектора».

Почти все окна выходят на Великую, Кремль, Ольгинский мост и Рижский проспект и только в спальне мансардное окно смотрит во двор. Пять жилых комнат, хозяйственное помещение с окном (10 кв. метров), гардеробная со шкафом-купе, два санузла. Один из них с ванной-джакузи и душевой кабиной. Есть трёхметровая сауна и балкон.

На мансардном этаже установлен камин «с эксклюзивным порталом в марокканском стиле». Здесь же витраж ручной работы «из настоящих цветных стекол, соединенных медью, с внутренней подсветкой под куполом башни».

Во всех помещениях имеется приточно-вытяжная вентиляция с электроподогревом входящего воздуха. Полы отделаны финской паркетной доской и испанской плиткой. Над лестницей и в ванной комнате установлены световые туннели. Отопление общедомовое: в доме собственный котел для отопления и подогрева воды. Имеются охранная сигнализация, интернет, кабельное ТВ. Кухонная мебель и встраиваемая техника, ниши с полочками и шкафами входят в стоимость квартиры. Во дворе - парковка с автоматическими воротами: «Парковочные места всегда имеются».

Объявление дополнено: «Возможна рассрочка платежа или помощь в получении ипотечного кредита в банке, выдаваемого на срок до 25 лет».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







































6-е место

Свою позицию второй год подряд не меняет двухуровневая трёхкомнатная квартира на улице Льва Толстого, 12 площадью 155,6 квадратных метров. Правда, раньше за неё просили 10 млн 850 тысяч кровных рублей, на этот раз - 9 млн 700 тысяч рублей.

«Большая уютная» квартира с удобной планировкой находится в доме бизнес-класса «в зелёном, тихом районе». Про то, что дом стоит у самой дороги, опять не сообщается. Зато территория огорожена забором, есть видеонаблюдение и собственная парковка. В подъезде всего девять квартир.

На первом этаже обнаруживается гараж (18,6 кв. метра), комната (12,4 кв. метра), санузел, сауна и душевая кабина. На втором этаже - три жилые комнаты (21,4; 13,9 и 13 кв. метра), кухня (12,4 кв. метра), ванная комната с санузлом, отдельный санузел и лоджия (5 кв. метров). В квартире сделан ремонт, на полу лежит паркет и керамическая плитка с подогревом. В душевой комнате установлен бойлер. Мебель в квартире остаётся частично или по договоренности. Тут с прошлого года условия не изменились. Из объявления исчезла только строчка про дружелюбных соседей. «Просмотр по договорённости».



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































5-е место

На втором этаже пятиэтажного дома на Петровской, 6 владельца ждёт четырёхкомнатная квартира (157 кв. метров) ровно за 10 млн рублей. Дом отличный, квартира крупногабаритная, есть своё ТСЖ, сообщается в объявлении.

«Квартира приобреталась на этапе строительства, все перепланировки узаконены, полностью меблирована, есть встроенная техника. В квартире большая кухня совмещённая с гостиной, три просторных спальни, сауна с душевой, большой санузел, гостевой санузел, кладовая. Территория рядом с домом огорожена (для русского человека этот пункт должен быть выделен болдом), у каждой квартиры - своё парковочное место (и этот тоже), в подвале - своё хозпомещение. Прямая продажа, любой способ расчета», - лаконично сообщает то ли хозяин, то ли агентство.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















4-е место

Медленно, но верно с вершины топа сползает пятикомнатная квартира на Народной, 6. Весной прошлого года трёхуровневые апартаменты оценивались в 14 млн 800 тысяч рублей (1-е место), осенью - в 13 млн 900 тысяч рублей (2 место). В этом году цену решено было снизить кардинально - до 10 млн 900 тысяч рублей.

Общая площадь 241 квадратный метр, жилая - 133,5 кв. метра. Попасть в квартиру можно и с первого, и со второго уровня. «Этот вариант подойдёт для тех, кто хочет и готов купить квадратные метры, а не чужую отделку и воплотить свои идеи в этой интересной планировке», - отмечает агентство.

На первом уровне - кухня-гостиная (30 кв. метров) с выходом в лоджию, санузел. На втором уровне - четыре комнаты (16,9; 17; 23,4 и 24 кв. метра), зал (29,9 кв. метра) с потолками 5,8 метра и выходом на балкон, здесь же три кладовки и санузел. На третьем уровне - помещение над залом (19,2 кв. метра). Высота потолков 2,8-2,9 метра. На полу - паркет, обои под покраску, потолки выровнены и покрашены, лестницы - массив.

Возле дома расположена закрытая парковка, в том числе подземная. Даже интересно, что случится скорее - продажа бесконечных квадратных метров в центре Завеличья или впадение в отчаяние владельца. Строчка про «возможен торг», кстати, пропала.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





































3-е место

Ещё одна новинка рейтинга: четырёхкомнатная квартира в кирпичном доме на Пароменской, 8 А. «Частное лицо Денис» был потрясающе краток: «Квартира с дизайн-проектом». Всё. Даже номер дома не указан. Его удалось определить только благодаря фотографиям и карте города. После просмотра снимков также ясно, что из квартиры, в которой выполнена пока только чистовая отделка, открывается замечательный вид на Псковский кремль, церковь Успения с Пароменья и Великую.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито























2-е место

Среди новичков внезапно - четырёхкомнатная квартира в монолитке на углу Рижского проспекта и Юбилейной. Юбилейная, 38, шестой этаж десятиэтажного дома, 140 квадратных метров (жилая площадь - 90 кв. метров), 12 млн 500 тысяч рублей.

«Продам четырёхкомнатную просторную квартиру от собственника, отличное состояние. Дорогая (видимо, очень дорогая) дизайнерская отделка, два санузла, сантехника премиум-класса, сауна, две лоджии с полной отделкой, кухня с дорогой техникой (видимо, с очень дорогой), полы - шведская паркетная доска, меблирована. Сигнализация, кондиционер. Прекрасный район с развитой инфраструктурой. Все документы в полном порядке. Квартира свободна. Умеренный торг уместен, предложения об обмене с доплатой рассмотрим. Посредникам беспокоить только при наличии покупателей», - коротко и по делу сообщают владельцы.

Вот так вот. Ходите каждый день по Юбилейной и не знаете, небось, что над вашими головами апартаменты стоимостью как 12 ваших кредитных KIA Rio. Такая чудовищная, по меркам Пскова, цена могла образоваться, пожалуй, только из-за использования дорогих материалов, но даже это не спасло: от интерьеров - кровь из глаз.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

































1-е место

На вершине топа «видовая, шикарная» двухуровневая пятикомнатная квартира за 15 млн 500 тысяч рублей (210 квадратных метров) всё в том же доме на Рижском, 5 А, где какой год безуспешно продаются апартаменты с седьмого места. «Эксклюзивное предложение, без преувеличения не имеющее аналогов», - сообщают риелторы, видимо, плохо изучившие сайт с объявлениями. Аналог, как известно есть, только стоит на 6 млн дешевле.

«Великолепный панорамный вид на город, - продолжает расписывать агентство. - Отделка премиум-класса. Безупречное качество. Для истинных ценителей высокого качества, тех, кто знает толк в дорогих качественных вещах. Не разочарует самых взыскательных».

Капремонт в квартире проводился в 2017 году. Рабочие заменили систему отопления, электроснабжения, водоснабжения, устновили тёплые полы, новые стеклопакеты (опять премиум-класса) с повышенной шумоизоляцией. Работает система видеонаблюдения и сигнализация.

Дальше - больше: «Современный, стильный дизайн. Только элитные, первоклассные материалы отделки, дорогая дизайнерская сантехника из Швейцарии и Франции, техника Sony, Siemens (последние дорогие модели). Итальянские люстры и межкомнатные двери, паркет - брашированный немецкий дуб. Мансардные окна с дистанционным управлением и датчиками дождя. Установлен шикарный, большой биокамин».

Про дорогую технику в объявлении упоминается ещё раза три, про это риелторы не кричат разве что капслоком. Покупателю готовы оставить всю кухонную мебель со столешницей за миллион и гардеробную.

«Возможна продажа квартиры со всей мебелью и техникой. Всё новое, всё на гарантии. Квартира в идеальном состоянии, безупречная, без малейших дополнительных вложений», - обещает агентство и уточняет, что в этом случае недвижимость будет стоить 19 млн 900 тысяч рублей.

Покупателю обещают умеренный торг, рассрочку, зачёт недвижимостью, обмен с доплатой и ключи в день оформления сделки.