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Общество

В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях

В Псковской области начала в пилотном режиме работу автоматическая информационная система управления реакцией на жалобы и обращения в социальных сетях «Инцидент менеджмент», разработанная компанией «Медиалогия». Об этом сообщается в группе «Псков ONLINE» в социальной сети «ВКонтакте». «Инцидент» мониторит пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Результаты этого мониторинга попадают к региональному администратору, который перенаправляет их в профили региональных органов исполнительной власти или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Задача муниципальных властей и профильных комитетов и управлений — оперативно ответить на обращения.

К процессу отработки негатива в социальных сетях на сегодняшний день привлечены все органы исполнительной власти, ведомства и муниципальные образования региона. От каждого муниципалитета и ведомства закреплены ответственные по работе с социальными сетями и конкретно в системе «Инцидент». Уже сейчас в системе более полутора тысяч отработанных инцидентов, которые охватывают различные темы: дороги, благоустройство, здравоохранение, ЖКХ, общественный транспорт, строительство и архитектура, электроснабжение. В целом ответы от официальных лиц воспринимаются населением положительно.

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

Также сообщается, что по всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций.

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