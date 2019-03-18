Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время

17:14, 18 марта 2019, ПАИ

Власти Псковской области готовы в ближайшее время оказать необходимую помощь Таисии и Елене Перчиковой, которые, как сообщил ряд средств массовой информации, столкнулись с травлей со стороны соседей. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова по итогам личной встречи с семьей Перчиковых 18 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Вера Емельянова отметила, что обсудила с Еленой Перчиковой вопросы её трудоустройства в сфере здравоохранения с возможностью повышения уровня квалификации и продолжения обучения дочери. По мнению первого вице-губернатора, решение вопросов в силах администрации региона, а если Перчиковы, которые прописаны в Ленинградской области, а проживают в деревне Томсино Себежского района, примут решение о переезде, им окажут в этом содействие.

По словам заместителя главы региона, цель работы созданной по поручению губернатора Михаила Ведерникова комиссии, в состав которой вошли представители органов управления образования, социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних, - разобраться и стабилизировать ситуацию, возникшую с семьей Перчиковых.

Вера Емельянова подчеркнула, что эта семья находится в сложной жизненной ситуации. При этом она подчеркнула, что факты о претензиях в адрес матери и дочери со стороны местных жителей должны быть проверены правоохранительными органами.

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля. Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области провело проверку по сообщениям в СМИ об угрозах, якобы поступавших в адрес Перчиковых, но эта информация не подтвердилась. По поручению губернатора Михаила Ведерникова создана комиссия для проверки обстоятельств ситуации, в настоящее время она работает в Себежском районе.