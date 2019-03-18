Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова

20:52, 18 марта 2019, ПАИ

В рамках сотрудничества с ПАО «Мегафон» администрация Пскова запускает новый проект – «Интерактивная карта города», сообщил в своем Instagram глава городской администрации Александр Братчиков.

«На первом этапе приглашаем активных жителей включиться в процесс контроля за уборкой городских территорий. Схема работы: гражданин видит проблему, делает фотографию и размещает ее с описанием на «Интерактивной карте», – отметил сити-менеджер.

Далее администрация Пскова, по словам Александра Братчикова, определит ответственного исполнителя, который организует устранение проблемы и демонстрирует фото, подтверждающее факт выполненных работ.

Карта доступна по адресу https://map.pskovadmin.ru. Адрес для предложений по работе карты и сообщений об ошибках map@pskovadmin.ru.