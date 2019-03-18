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Экономика

Льготы на оплату вывоза мусора для многодетных семей планируется установить в Псковской области

В законы Псковской области, касающиеся социальной поддержки льготных категорий граждан, планируется внести изменения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, региональный Комитет по социальной защите разработал законопроект, который позволит отдельным категориям граждан воспользоваться правом на льготу по оплате коммунальных услуг, в том числе сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Напомним, на 30-й сессии регионального парламента, которая прошла 28 февраля, в рамках парламентского часа рассматривался вопрос о сборе и утилизации ТКО на территории Псковской области. В результате обсуждения депутатский корпус принял постановление с рекомендациями исполнительной власти по организации работы в сфере обращения с ТКО. В частности, предлагалось проработать вопросы о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан, особенно многодетных семей.

Принятие разработанного комитетом по соцзащите законопроекта позволит рассчитывать размер ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, а также многодетным семьям.

На данный момент в регионе насчитывается 17 тыс. 838 членов многодетных семей. По расчётам финансистов, на предоставление им мер социальной поддержки в этом году дополнительно потребуется 6,1 млн рублей.

Изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и статью 2 Закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей» будут рассмотрены на 31-й сессии ПОС, которая состоится 28 марта. В случае принятия законопроекта его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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