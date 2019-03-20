В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину

10:22, 20 марта 2019, ПАИ

В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину на Октябрьском проспекте, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил ПАИ глава администрации города Александр Братчиков, планируется привести в порядок брусчатку вокруг памятника. «Сам бюст в хорошем состоянии, его только почистят и помоют», - уточнил он.

Напомним, 28-29 марта в Пскове пройдут XXXIV Кикоинские чтения. Организатором мероприятия является Курчатовский институт, который в этом году стал партнёром региона. В рамках подготовки к чтениям губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в порядок места, связанные с Кикоиным, и, в частности, памятник учёному.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина ( журнал «Квант» и учебник по физике) способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране. Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной Лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.

В 1921 году семья Кикоиных переехала в Псков, где он окончил школу и землеустроительный техникум, после чего поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.