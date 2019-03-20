0
12:40
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
12:35
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
12:24
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
11:24
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
10:46
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
10:22
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
10:09
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Еще новости
Общество

В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину

В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину на Октябрьском проспекте, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил ПАИ глава администрации города Александр Братчиков, планируется привести в порядок брусчатку вокруг памятника. «Сам бюст в хорошем состоянии, его только почистят и помоют», - уточнил он. 

Напомним, 28-29 марта в Пскове пройдут XXXIV Кикоинские чтения. Организатором мероприятия является Курчатовский институт, который в этом году стал партнёром региона. В рамках подготовки к чтениям губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил привести в порядок места, связанные  с Кикоиным, и, в частности, памятник учёному.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина ( журнал «Квант» и учебник по физике) способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране. Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной Лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР.

В 1921 году семья Кикоиных переехала в Псков, где он окончил школу и землеустроительный техникум, после чего поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
20 марта 2019
Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
20 марта 2019
«Горячая линия» для сообщений о волках заработала в Псковской области
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
20 марта 2019
Поддержку потребкооперации обсудил Михаил Ведерников с руководством Центросоюза России
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
20 марта 2019
Елена Полонская выступила за запрет продажи жевательных конфет в буфетах псковских школ
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
20 марта 2019
Десерты на свадьбу от «Sladostipskov» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO`2019»
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
20 марта 2019
В Пскове начались работы по уборке и благоустройству сквера у бюста Исааку Кикоину
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
20 марта 2019
Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове
20 марта 2019
Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове

Идет загрузка...