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Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси
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Общество

Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оказывает всестороннюю поддержку семье школьницы Таси, которая написала письмо президенту Владимиру Путину, после чего, по версии ряда СМИ столкнулась с травлей односельчан.

Александр Беглов и Михаил Ведерников

Глава региона в своем комментарии ранее заявил, что власти Псковской области окажут поддержку семье Перчиковых, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. В частности, речь шла о трудоустройстве мамы Таси Елены, получении ей среднего профессионального образования, помощи в случае переезда семьи на новое место жительства. Кроме того, отметил губернатор, власти готовы способствовать оказанию Тасе психологической помощи.

Губернатор Михаил Ведерников договорился с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о том, что петербургские власти помогут Перчиковым погасить долги.

Напомним, Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года.

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  • Сюжет
  • История Таси Перчиковой
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем Жителям себежской деревни Томсино стали угрожать в соцсетях после ситуации с Перчиковой Запутанная история Власти Псковской области окажут помощь Перчиковым в ближайшее время Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района нужно разобраться по-человечески Созданная по поручению губернатора комиссия приступила к анализу ситуации с семьей Перчиковых Авторы интернет-расследования: Тасю Перчикову травили не односельчане, а сетевые тролли Детский омбудсмен Псковской области: Угрозы безопасности Таси Перчиковой нет Информация об угрозах в адрес написавшей президенту псковской школьницы не подтвердилась
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