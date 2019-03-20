Ведерников договорился с Бегловым о помощи семье школьницы Таси

10:09, 20 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оказывает всестороннюю поддержку семье школьницы Таси, которая написала письмо президенту Владимиру Путину, после чего, по версии ряда СМИ столкнулась с травлей односельчан.

Глава региона в своем комментарии ранее заявил, что власти Псковской области окажут поддержку семье Перчиковых, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. В частности, речь шла о трудоустройстве мамы Таси Елены, получении ей среднего профессионального образования, помощи в случае переезда семьи на новое место жительства. Кроме того, отметил губернатор, власти готовы способствовать оказанию Тасе психологической помощи.

Губернатор Михаил Ведерников договорился с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о том, что петербургские власти помогут Перчиковым погасить долги.

Напомним, Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года.