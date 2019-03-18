Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем

23:27, 18 марта 2019, ПАИ

«Юридическую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, но в остальном мы будем держать ситуацию под пристальным контролем. Комиссия продолжит свою работу до полного решения конфликта», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг семьи Перчиковых, проживающих в деревне Томсино Себежского района. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, в декабре 2018 года Тася Перчикова написала Владимиру Путину письмо с просьбой помочь в приобретении минитрактора для семьи. По словам ее матери, после этого у Перчиковых испортились отношения с соседями. СМИ сообщили, что в отношении семьи началась травля. По поручению губернатора Михаила Ведерникова создана комиссия для проверки обстоятельств ситуации, в настоящее время она работает в Себежском районе.

По словам губернатора, «Перчиковы объективно находятся в непростой жизненной ситуации. К напряжённым отношениям с соседями прибавились трудности по работе, и без нашего вмешательства им справиться будет сложно». Глава региона пообещал, что власти области приложат все усилия, чтобы семья смогла переехать, а Елена Перчикова устроилась на работу и получила среднее профессиональное образование. «Если необходимо, предложим и помощь психолога Тасе – за 5 лет девочка поменяла 5 школ, что вместе с этой конфликтной ситуацией могло оказать на неё тяжёлое эмоциональное воздействие», - добавил он.

Михаил Ведерников напомнил, что Елена Перчикова до сих пор имеет прописку в Санкт-Петербурге и отказывается даже от временной регистрации. Поэтому, по его словам, не все можно сделать за счёт бюджета региона. К решению вопроса подключится Фонд развития Псковской области, отметил губернатор. Кроме того, он намерен обсудить позможность помощи семье с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Беловым.

Псковский губернатор также написал «несколько слов в защиту жителей Томсино и Себежского района». «Ситуация дошла до такой точки кипения, что некоторые одиозные личности готовы их чуть ли не демонизировать. Есть факт: первыми на помощь семье, которая сообщила о своих трудностях, пришли именно они!!! Как в самом начале Перчиковым помогали поднимать хозяйство, так и впоследствии многие переводили средства по опубликованным в сети реквизитам. И игнорировать это несправедливо», - отметил он.

«От себя лично добавлю, что эта история глубоко ранила всех, кто оказался в неё вовлечён. Призываю всех быть терпимее и внимательнее друг к другу, особенно к своим и чужим детям. Легко даются только необдуманные поступки и решения, которые могут привести к тяжёлым для окружающих последствиям. Всем мира и добра», - резюмировал Михаил Ведерников.