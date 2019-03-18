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Участники «Недели здоровья» в Пскове попробовали силы в фитнес-тесте

19 марта в рамках «Недели здоровья» в Пскове прошел второй день спортивных состязаний. Как сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре, для участников был организован фитнес-тест, который включал задания на физическую активность и сообразительность.

Например, команды должны были расшифровать двоичный код, а спортивные навыки участники могли проявить на скалодроме, батутах и других спортивных станциях. Все задания необходимо было выполнить на скорость.

По итогам второго дня, первое место заняла команда «Та ещё Dream Team», второе место досталось команде «АльтГеймер», а третье место поделили команда «Союз 84» и «Авангард».

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