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Общество

Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове

В приходском доме Псковского кремля прошла первая встреча в рамках цикла «Духовная академия для мирян». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, на встречу пришло более 120 человек.

Первая встреча прошла на тему: «Христианство — вера ограниченных людей». Преподаватель Владимир Байков рассказал слушателям о двух мировоззрениях — атеистическом и христианском — на примере высказываний и биографий известных людей. 

На занятии была представлена книга «Великие люди о вере» издательства «Вольный странник». «Эта увлекательная книга включила в себя отборные цитаты, каждая из которых раскрывает самые сокровенные стороны души известных ученых, политиков и деятелей культуры», – отметили в епархии.

В скором времени книгу можно будет приобрести в храмах Пскова.

Напомним, в марте Псковская епархия запустила новый проект «Духовная академия для мирян». Занятия в рамках проекта будут проходить еженедельно весь великий пост с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30) в Псковском кремле в приходском доме.

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