0
10:37
Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
10:16
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
09:41
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
23:00
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Еще новости
Общество

Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля

С 1 апреля в Псковской области вступят в силу сниженные тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф на человека при нормативе 1,44 рублей за кубометр твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составит в месяц 93 рубля 41 копейку в северной зоне и 90 рублей 77 копеек в южной зоне. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с коллегии Комитета по тарифам Псковской области, которая проходит сегодня, 21 марта.

Представитель регионального Комитета по тарифам пояснил, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019 года снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 4 класса опасности, поэтому в регионе также снижены тарифные ставки при воздействии на окружающую среду – с 194,5 до 95 рублей за тонну ТКО. В результате уменьшается и выручка региональных операторов по вывозу ТКО на 11 млн рублей.

Компания «Экопром» пересмотрела единые тарифы по вывозу мусора по зонам деятельности: в северной зоне региона расходы регоператора снижаются на 7,8 млн рублей, размер предельного единого тарифа составит 648,65 рублей за кубический метр без НДС; в южной зоне – на 3 млн рублей, размер предельного единого тарифа при этом составит 656,11 рублей за кубический метр с НДС.  

Ещё одно снижение тарифа за ТКО произойдёт в Псковской области, если Государственная Дума примет решение об освобождении региональных операторов по обращению с ТКО от НДС. Пока же, как отметил представитель Комитета по тарифам, региональный оператор по обращению с отходами находится в общей системе налогообложения, поэтому к нему применим НДС в 20%.

Руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст заверил, что если регионального оператора освободят от уплаты НДС, то тарифы для потребителей услуги будут пересмотрены.

Напомним, в России 1 января начался переход на новую систему обращения с ТКО, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Нарушения при обращении с отходами выявлены в вагонном ремонтном депо Пскова Льготы на оплату вывоза мусора для многодетных семей планируется установить в Псковской области Рекультивировать свалку вблизи Красногородска обязал суд районную администрацию Михаил Ведерников призвал регоператора по обращению с ТКО оперативно реагировать на обращения граждан и повысить качество услуг Норму по переработке мусора хотят установить региональным операторам в России Единые требования к объектам размещения ТКО разработают в России до июля Законопроект о штрафах за отсутствие договора за вывоз мусора отклонили депутаты Псковского облсобрания Сергей Грахов: По фактам неправильных начислений в тарифах по вывозу ТКО следует обращаться в Псковские коммунальные системы Анатолий Копосов: Если муниципалитеты не будут заниматься этой проблемой, мы мусор не соберем Усилить в Псковской области разъяснительную работу по вопросам вывоза ТКО попросила Наталья Тудакова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
21 марта 2019
Тарифы за вывоз мусора в Псковской области снизятся с 1 апреля
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
21 марта 2019
3,5 года условно получил командир погибших под Псковом десантников
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
21 марта 2019
Межсезонная распродажа стартовала в магазине Mango в ТРК «Акваполис»
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетили первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове

Идет загрузка...