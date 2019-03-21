Нарушения при обращении с отходами выявлены в великолукском филиале ОАО «РЖД»

19:30, 21 марта 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура выявила в великолукском территориальном участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (филиал ОАО «РЖД») нарушения при обращении с отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что учёт образовавшихся от деятельности данного предприятия отходов должным образом не ведется. Кроме того, ответственный за соблюдение законодательства об охране окружающей среды сотрудник не прошел необходимую подготовку.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление начальнику указанного участка. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.