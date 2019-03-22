Выставка «Свадьба EXPO’19» откроется в Пскове 23 марта

16:20, 22 марта 2019, ПАИ

23 марта в Пскове в ТРК «Акваполис» откроется главная event-выставка года «Свадьба EXPO’19». Пятый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

Выставка будет работать два дня — 23 и 24 марта. Вход на мероприятие бесплатный.

В ней примут участие все те, кто занимается организацией торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда и напитки, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Многие из участников выставки только в период её проведения будут распространять сертификаты на скидки. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Церемония открытия выставки состоится в субботу в 12:00. В течение дня на мероприятии будут выступать ведущие, певцы, шоу-группы. В частности, гости выставки смогут посмотреть фокусы от Андрея Кузьменко, узнать о трендах развлекательной программы 2019 года от ведущего Дмитрия Третьякова, послушать выступление музыкальной группы «FRESCO», певицы Алёны Шайн, исполнительницы Натальи Гурьяновой, кавер-группы «RADIOBAND», услышать игру Каролины Вербицкой на скрипке, посмотреть выступления шоу «БАККАРА», шоу-групы «АЙРИС», студии «YOGURT», ансамбля кавказского танца «ДАГЛАР», шоу-группы «МАЛИНА», школы танцев «PARA*DOIS».

Также гости выставки увидят новые коллекции одежды от магазина Mango и ювелирных украшений от «Ювелирторга».

В течение дня будет происходить розыгрыш призов на главной цене. Кроме того, в 13:00 состоится награждение победителей конкурса «Пара года» газеты «Псковская правда», а в 14:00 награждение победителя конкурса газеты «Комсомольская правда» «Лучший фотограф». В 16:25 пройдёт награждение участников выставки, а завершится программа первого дня в 17:00.

Второй день выставки начнётся в 12:00. В течение дня для гостей мероприятия будут выступать певица Алёна Шайн, исполнительницы Ines Kouki, Екатерина Ломанова и Екатерина Васильева. Также на сцене свои таланты представят Анастасия Васильева, народный коллектив «Псковского цирка», школа социальных танцев «LA CASA LOCA», шоу «БАККАРА» и кавер-группа «RADIOBAND».

В этот день пройдут показ платьев и аксессуаров от Марии Ильиной и мастер-класс по make-up от Марии Бедриковой. В течение дня будут разыгрываться призы. Завершится программа выставки в 16:00.

Кроме того, в дни «Свадьбы EXPO» с 13:00 до 16:00 гости смогут принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Информация об акциях, бонусах, скидках участников выставки будет размещена на их стендах.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>