Главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» продолжит работу в 12:00

09:00, 24 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 24 марта, c 12:00 продолжит работу главная event-выставка Пскова «Свадьба EXPO’19» в ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской Дивизии, 19, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Участники мероприятия, которых в этом году порядка 60, представляют всё, что необходимо для подготовки к свадьбе или другому торжеству. Здесь работают специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, фотографы, визажисты и парикмахеры, можно увидеть модные наряды и украшения, организована дегустация праздничных блюд и напитков. Многие из участников выставки только в период её проведения распространяют сертификаты на скидки. Гостей выставки ждут розыгрыши подарков.

С 13:00 до 16:00 на выставочной площадке будет вестись регистрация брака на один день. Также у всех гостей мероприятия есть возможность принять участие в большом розыгрыше призов.

Сегодня для гостей выставки выступят певица Алёна Шайн, исполнительницы Ines Kouki, Екатерина Ломанова и Екатерина Васильева. Также на сцене свои таланты представят Анастасия Васильева, народный коллектив «Псковского цирка», школа социальных танцев «LA CASA LOCA», шоу «БАККАРА» и кавер-группа «RADIOBAND».

Пятый год подряд выставку проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области. Первая «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис», четвёртая — 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>