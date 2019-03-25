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Общество

Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»

В Печорах расписание автобусов скорректируют под график высокоскоростного поезда «Ласточка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

«От руководства ОАО «РЖД» мы ждем расписания движения поезда. После чего скорректируем расписание движения печорских городских автобусов», - пояснил руководитель отдела по организации пассажирских перевозок Псковпассажиравтотранса Валерий Большаков.

Как отметили в организации, такой принцип уже удачно используется в Пскове.

Напомним, что 21 марта скоростной поезд «Ласточка», соединяющий Санкт-Петербург, Псков и Печоры совершил первый тестовый рейс.

Добавим, что договоренность о продлении маршрута «Санкт-Петербург-Псков» до Печор была достигнута в феврале этого года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова. Запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом состоялся в августе прошлого года. С первых дней маршрут показал высокую востребованность и загрузку. С 1 марта на маршруте курсирует три пары «Ласточек».

Кроме того, с конца февраля из Пскова ежедневно ходит поезд в Великий Новгород и Петрозаводск.

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