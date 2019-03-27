Есть по-псковски

17:57, 27 марта 2019, ПАИ

26 марта гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения партии Елена Полонская. В интервью ПАИ она рассказала о мониторинге качества питания в образовательных учреждениях Пскова, субсидировании школьных завтраков, и инициативах, с которыми планирует выступить перед депутатами Псковской городской Думы. Псковское агентство информации публикует стенограмму беседы.

- Елена Александровна, в рамках рейда по образовательным учреждениям вы были во всех школах?

- Мы были в 26 школах Пскова, каждую из них посетили от 4 до 6 родителей. На сегодняшний день родительская общественность составила 111 актов осмотра мест общественного питания наших детей. Эти акты будут переданы в Роспотребнадзор, там чётко зафиксированные нарушения, которые выявила родительская общественность. В данном акте были 38 вопросов, на которые нашей родительской общественности предстояло ответить: начиная от наличия умывальников и сушилок для рук, заканчивая анализом блюд и меню, которое должно быть составлено в школах.

- Я так понимаю, на этой неделе вы, как куратор программы, разбирали эту родительскую отчётность. Что нового вы узнали, какие самые вопиющие факты?

- По данным анкет мы видим системные нарушения со стороны предпринимателей, которые организовывают дополнительное питание в наших образовательных учреждениях. Я на сегодняшний день говорю про продажу запрещенных продуктов питания, либо, например, продажу пирожных с содержанием крема без холодильного оборудования. Хотя нас пытались уверить в том, что на период уроков их заносят в холодильник, но всё-таки это малоубедительно.

Кроме того, родители обратили внимание, что в некоторых образовательных учреждениях в приготовлении кофейных напитков присутствует кофе. На сегодняшний день это запрещенный продукт к реализации в образовательных учреждениях. По данным нарушениям направлено обращение в Роспотребнадзор. И буквально на следующей неделе мы планируем провести большой круглый стол с родительской общественностью, где мы обсудим результаты нашей проверки. На него будут приглашены юридические лица, которые оказывают услуги питания как дополнительного, так и основного, для наших детей. Мы считаем, что они должны услышать, чем не довольны родители, а родители должны иметь обратную связь и напрямую общаться с поставщиками услуг.

- Как организованы поставки продуктов питания в школы, централизовано ли они происходят?

- На сегодняшний день порядка пяти предпринимателей осуществляют свою деятельность по организации питания детей в образовательных учреждениях, я говорю про основное питание — столовые. Всё это, конечно, проходит через аукционы, но мы должны говорить о том, что нарушения являются основанием, в том числе, для рассмотрения вопроса о расторжении контрактов. И это же касается и юридических лиц, а их более десяти, кто оказывает сегодня услуги дополнительного питания в наших образовательных учреждениях, в том числе устанавливает вендинговые автоматы. Как раз таки вот эти предприниматели проходят без аукционов. Они согласовывают с Роспотребнадзором перечень продуктов, которые они будут реализовывать. Затем с согласованным и разрешенным перечнем продуктов они обращаются в образовательные учреждения, после чего эти документы готовятся на рассмотрение в Псковскую городскую Думу. И она уже даёт разрешение на право заключения аренды муниципального имущества между образовательным учреждением и конкретным предпринимателем.

- Горячие завтраки и обеды - какие проблемы здесь?

- Сегодня одна большая проблема — у нас не индексировалась субсидия, которая компенсирует оплату питания нашим детям. Это те 19 рублей, на которые дети завтракают. Мы уже вышли с инициативой по созданию рабочей группы на региональном уровне по этой теме и данную инициативу направили депутатам областного Собрания. Напомню, что в 2008 году последний раз была проиндексирована субсидия на питание наших детей. Также в 2008 году была последний раз проиндексирована субсидия, за счёт которой идёт компенсация детям, относящимся к льготной категории граждан.

Сегодня дети из малоимущих семей питаются обедами на 36 рублей. Мы понимаем, что эта сумма несопоставима, мала с реальными ценами, которые сегодня у нас существуют. Средняя стоимость обеда в школах для нельготных категорий граждан колеблется от 55 до 75 рублей. Да и не все родители остаются довольны данными обедами. А мы говорим о том, что сегодня детей из льготной категории граждан кормим на 36 рублей. Я хочу заметить, что у нас есть юридические лица, которые организовывают питание в образовательных учреждениях, и они закрывают глаза на эти 36 рублей и пытаются уравнять детей из льготных и нельготных категорий, то есть предоставить им одинаковое питание, перекрывая иными доходами недостающие суммы. Но есть образовательные учреждения, в которых очень большое количество детей из льготных категорий граждан, и, соответственно, затраты на организацию питания детей ложатся бременем на юридическое лицо и ему очень тяжело на 36 рублей предоставить то же питание, которое предоставляется льготным категориям граждан.

- Понятно, что неравномерность финансирования питания из родительского и бюджетного карманов очевидна.

- Очевидна, но её не должно быть. Малообеспеченных у нас порядка 15%.

- А все остальные 85%, как они питаются? Родители остались довольны?

- 80% родителей, судя по анкетам, остались удовлетворены обедами, которые предоставлялись детям. Но у нас выявилась чёткая тенденция по двум предпринимателям. По ним мы видим, что в школах, в которых были обращения — гуманитарный лицей и школа № 24 - питание организовано одним и тем же предпринимателем. И в этих школах поступили одинаковые жалобы от родителей.

- А в чём жалобы-то?

- Жалобы на невкусную еду, и, как говорят родители, «не с душой сервированное блюдо». По ГОСТу и по СНиПу, естественно, тоже есть нарушения. Например, в школе № 24 блины со сгущенкой никак не должны были входить во второе блюдо комплексного горячего обеда. Мы видим также нарушения со стороны продажи хлебобулочных изделий и кофесодержащих напитков. Этих нарушений не должно быть в наших образовательных учреждениях.

Мы также выявили нарушения по дежурству детей в столовых образовательных учреждений. Их не снабжают средствами индивидуальной гигиены: фартуками, перчатками, шапочками. Мы также видели, что дети участвуют при раздаче питания, хотя они этого не должны делать. Дети у нас могут помочь убрать со стола, провести влажную уборку, но не более того. Также были выявлены нарушения в виде отсутствия журналов по осмотру дежурных.

Я всех хочу заверить, что ни одно выявленное нарушение не уйдёт куда-то в тень, и по каждому нарушению будет проработан вопрос и будет принят комплекс мер. Мы буквально вчера с главой администрации города Александром Братчиковым на эту тему разговаривали, и он поддерживает то, что необходимо принимать меры в отношении предпринимателей, которые недобросовестно подходят к выполнению своих обязанностей.

- Можно ли бороться с проблемой невкусной еды и сделать так, чтобы дети охотнее питались в школьных столовых?

- Тут две стороны медали. С одной стороны - вкусовые привычки наших детей. Они идут из семьи, и, как правило, семья не очень часто прививает принципы правильного питания. Конечно, многим детям кажется, что каша — не вкусная, поэтому она не должна присутствовать на столе. Но мы говорим о правилах питания в образовательных учреждениях и по СНиПу чётко прописано, что каша имеет место быть и она должна быть в меню для наших детей. Вторая сторона — когда дети говорят, что невкусно, потому что «слипшиеся макароны». Еще меня поражает качество сервировки блюд, когда на макароны сверху кладут колбасу, а на неё хлеб, - и вот эту кашу-малашу дают нашим детям. Конечно, такие предприниматели есть, которые не с душой подходят к организации питания, но у всех них выявлены нарушения и по СниПам, поэтому с ними тоже будет проведена работа. Но есть предприниматели у нас, которые подходят с энтузиазмом и творчески и с душой к организации питания. Мы видели это в Лингвистической гимназии, в школах №№ 11 и 18, где в полной мере предоставлено право детям самим выбирать, что будет входить в меню.

- А как они это делают?

- Например, в Лингвистической гимназии сегодня очень плотно работает родительский совет. И именно с ним раз в две недели согласовывается меню по завтракам и обедам. Вот это правильный подход, когда вовлекается родительская общественность в организацию образования, в том числе в организацию питания в образовательных учреждениях. Есть школы, которые подходят к этому процессу по формальному признаку: меню принимают быстро по телефону и потом две недели кормят этим детей.

У нас есть служба «Ресурс», которая занимается организацией питания, и помимо комплексных обедов и завтраков, которые должны присутствовать в наших образовательных учреждениях, они ещё организуют дополнительное питание. Это так называемое «питание на выбор», когда родители не оплачивают комплексные обеды, а дают еженедельно детям определенную сумму денег. Они уже сами посещают столовую и выбирают, чем питаться. К их вниманию предложено меню также согласованное с Роспотребнадзором, и оно очень разнообразное: 5-6 салатов, 2-3 вида горячих блюд, 2-3 вида супа и большое количество выпечки. Составление такого меню немного дороже, чем комплексное. В среднем стоимость достигает 94 рублей. Но, ребёнок у нас вправе выбрать то, что он хочет видеть у себя на обед и то, что ему нравится.

- Цена адекватная на комплексные обеды, которые, как вы сказали, стоят в районе 70 рублей?

- Я думаю, что 70 рублей - нормальная адекватная цена для комплексного полноценного обеда. Это ведь не индивидуально приготовленный обед для отдельного ребёнка. Всё-таки в школе обучается как минимум 500 детей, то есть идет большая закупка продуктов питания.

- 70 рублей — правило или скорее исключение по нашим школам?

- Это скорее правило, это не исключение. Единственное, что меня смущает это субсидии на завтраки нашим детям, которые предоставляются — те 19 рублей. Мы понимаем, что организовать на 19 рублей хороший комплексный завтрак — действительно, практически нереально. И сегодня нашим детям подаются пресловутая булочка и чай, хотя комплексный завтрак предполагает не только наличие булочки и чая. Поэтому, в этом вопросе нужно дорабатывать.

- Но в школах же есть такое понятие, как «дополнительный горячий завтрак»...

- Действительно, такое понятие есть, но это должно быть принято на общешкольном родительском совете. Мы понимаем, что это будет дополнительная финансовая нагрузка на родителей детей, поэтому только родители могут принять решение, будет ли этот завтрак расширен по рациону и будут ли собираться дополнительные средства с родителей.

Сегодня есть образовательные учреждения, которые уже предлагают комплексный завтрак за дополнительную плату. Родители могут дополнительно доплачивать 25 рублей к тем 19 рублям, которые субсидируются из бюджета, и организовывать своим детям полноценный завтрак. Но это опять же на усмотрение родителей. И мы с вами говорим о том, что у нас всё-таки есть дети из необеспеченных семей, которые не будут получать полноценного завтрака, поэтому в первую очередь для них мы должны стараться. Я вообще придерживаюсь правила, что дети в наших образовательных учреждениях должны находиться на равных позициях. И садясь за один стол, они должны питаться совершенно одинаково, никаких разграничений в этом не должно быть.

- На ваш взгляд, эти 19 рублей насколько должны быть проиндексированы?

- На мой взгляд, данная сумма должны быть проиндексирована хотя бы до 30 рублей, чтобы это был полноценный горячий завтрак.

- Родительская общественность - это оптимальный способ контроля предпринимателей, предоставляющих услуги?

- Есть единый контроль — Роспотребнадзор, который согласовывает данное цикличное меню, проводит проверку и ежедневно изымает пробы питания, которое предоставляется нашим детям. Есть чётко прописанные правила, когда снимаются пробы с каждого приготовленного обеда. Все это упаковывается в тару, которая хранится в холодильнике, и в конце дня Роспотребнадзор данные пробы забирает. Если в течение 3-4 дней после предоставленного обеда поступают жалобы от родителей на отравления или иные признаки плохого состояния здоровья ребёнка, то Роспотребнадзор вправе прийти по обращению родителей, взять данные пробы, которые хранятся в холодильнике, и проверить их качество. У Роспотребнадзора задача, чтобы не было опасной еды: просроченной. Чтобы все соответствовало СанПиНам, чтобы не было запрещённых блюд.

И тут в законные права вступает родительская общественность, и у неё это право есть: собираться вместе с директором образовательного учреждения и отстаивать свою позицию и своих детей. Для чего у нас и была проведена родительская экспертиза? Для того, чтобы родителям показать, что они имеют право контролировать качество питания детей, в том числе и вкусовые качества. И в том, что они имеют право вносить свои предложения и коррективы по составлению меню для наших детей.

Наша работа будет продолжена, со всеми родительскими советами мы будем проводить в школах такую работу, у нас будут выездные мероприятия вместе с директорами школ. На следующей неделе у нас начнется такое мероприятие, где мы покажем мастер-класс, как родители могут взаимодействовать с директором по составлению меню для детей в наших образовательных учреждениях.

- Могут ли родители прийти в столовую и посмотреть, чем кормят их детей?

- Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей. Они являются заказчиками услуг по питанию своих детей, поэтому родители, как никто другой, могут ознакомиться с качеством предоставляемых услуг по питанию детей в образовательных учреждениях. Каждый родитель имеет право зайти в столовую, но не в сам пищеблок, и посмотреть, что сегодня на завтрак и обед, и может приобрести блюдо и попробовать его.

- Уверены ли вы в законности проверок представителей малого бизнеса, спрашивает вас наш читатель?

- Мы не проверяли предпринимателей, мы не заходили в пищеблоки. Вовлечение родительской общественности в управление образованием чётко зафиксировано в федеральном законе «Об образовании». Поэтому родители на сегодняшний день проверяли организацию питания не на пищеблоке, а в учебном процессе, то, что предоставляется нашим детям. На это родители имеют законное право.

- Какие запрещенные продукты вы увидели?

- Чипсы, продукты с содержанием пальмового и рапсового масла, сухофрукты, мороженное с растительными жирами, наличие кофе и напитков с содержанием кофеина, пирожные с кремовыми добавками, пицца с содержанием острых припав и добавок, газированные напитки, жвачки.

- Получается, лимонады нельзя продавать?

- Нет, только соки и негазированные напитки. Дополнительное питание наших детей — общая проблема. Все родители в кафетериях выявили наличие тех или иных продуктов, запрещенных к реализации.

- Но если мы все это убираем, что же продавать в кафетериях?

- Выпечку, негазированные напитки, салаты. Например, мы еще провели опрос детей в Лингвистической гимназии, что они бы хотели видеть в продаже в кафетерии. И многие дети отмечали, что они бы покупали фрукты, салаты, причем овощные, различные йогурты с термической обработкой. Поэтому ассортимент можно увеличивать. Но мы сегодня говорим в первую очередь, что предприниматели, которых мы запускаем для организации дополнительного питания в образовательных учреждениях, мы ждём от них организации правильного питания для наших детей.

Мы сегодня говорим о том, что предприниматель, прежде чем получить разрешение на заключение договора аренды, он всё-таки согласовывает с Роспотребнадзором правильный список, который чётко прописан в санитарных правилах по продаже только допустимых продуктов питания. И после того, как он получил разрешение на заключение аренды, он начинает осуществлять свою предпринимательскую деятельность, но он осознанно завозит продукты, запрещенные к реализации в образовательных учреждениях.

- А какая ответственность за такую продажу?

- С предпринимателями, которые организовывают дополнительное питание, процедура проходит быстрее. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение к депутатам гордумы, и я буду выступать с ходатайством о прекращении договора аренды. Однозначно будет «чёрная метка», и если предприниматель уже однажды нарушил закон, у нас есть право ему отказать в следующем заключение договора на аренду.

- Не останемся ли мы без предпринимателей?

- Не останемся. Я уверена, что у нас есть предприниматели, которые готовы оказывать качественные услуги по питанию, но просто в организации всего этого процесса питания необходимо навести порядок. На сегодняшний день у нас предприниматели находились в некоем бесконтрольном поле, но они должны понимать, что любой родитель может их контролировать, фотографировать наличие запрещенных продуктов, обращаться к нам или в Роспотребнадзор, и их жалобы будут рассмотрены.

- Вы сказали, что будете выходить в Псковской гордуме с инициативой о расторжении контрактов с недобросовестными предпринимателями, с инициативой проиндексировать бюджетную компенсацию муниципальных завтраков, звучала цифра в 30 рублей...

Да, но я не обещаю, что это будет 30 рублей. Все-таки будет создана комиссия, состоящая не только из муниципальных органов власти, но и региональных. И она примет обоснованное решение по индексации. Но, кроме того, мы выйдем с инициативой на муниципальном уровне о создании дополнительной программы по ремонту пищеблоков наших образовательных учреждений. Мы понимаем, что пока нет данной программы, у нас есть пищеблоки, которые нуждаются в ремонте. Но как всегда, подходя к формированию бюджета, мы находим так называемые «чёрные дыры», которые нам необходимо закрывать. Но данный вид работ по капитальному ремонту пищеблоков у нас постоянно откладывается, потому что у нас есть работы, которые не менее важны.

Речь идёт не только о ремонте, но и о замене оборудования, на котором готовят пищу. Это также закупка кастрюль, посуды, вентиляционного оборудования, и в том числе ремонт самого помещения, в котором находится сам пищеблок.

- Когда такую программу следует ожидать?

- На сегодняшний день мы разговаривали с Управлением образования Пскова и говорили о том, что мы бы хотели к формированию бюджета на 2020 год подойти как раз таки с этой программой.