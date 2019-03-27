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Общество

Комплекс эффективных мер по профилактике наркопреступлений поручил выработать Михаил Ведерников

Комплекс эффективных мер по профилактике наркопреступлений поручил выработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания антинаркотической комиссии региона, которое проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона считает, что результаты социологических исследований должны лечь в план реальных действий. По его словам, нужно понять причину ситуации с количеством нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в муниципалитетах. Михаил Ведеников предложил предусмотреть на профилактику в данной сфере 1 млн рублей в год. Соответствующее поручение он дал руководителю Управления общественных проектов и молодежной политики Наталье Плявинской.

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин поддержал ранее высказанное предложение главы региона о создании альтернативной молодежной биржи для студентов. По его словам, нужно решать проблему «исходя из реальности», искать ее причину. Юрий Инстранкин добавил, что «необходим документ не из 10, а из 3 пунктов, но которые реально работают».

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