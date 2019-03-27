90-летняя великолучанка стала жертвой псевдоработника газовой службы

12:01, 28 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница стала жертвой псевдоработника газовой службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 27 марта к 90-летней великолучанке зашел неизвестный мужчина, который представился работником одной из коммунальных служб. Он сообщил, что в квартире необходимо заменить газовый счетчик. В связи с этим он попросил предоплату. Пенсионерка передала ему около 22 тысяч рублей. Перед уходом «специалист» сказал пожилой хозяйке, что зайдет к ней через две недели и тогда займется установкой счетчика.

Вскоре выяснилось, что к пенсионерке приходил мошенник. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.