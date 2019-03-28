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Общество

Инициативу гордумы о послаблениях для водителей при эвакуации автомобилей не поддержало Псковское облсобрание

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали инициативу Псковской городской Думы по внесению изменений в региональный закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств». Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с 31-й сессии регионального парламента 28 марта.

Представил законопроект его автор, депутат гордумы от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. По его словам, предлагается наладить систему, при которой правоохранительные органы будут информировать водителя об эвакуации его машины. Вторая поправка разрешала владельцу забрать автомобиль даже если он уже погружен на эвакуатор, а третья – давала право забрать машину со штрафстоянки, а оплатить эвакуацию и хранение машины позже.

«Этот законопроект является отчасти политическим, - отметил Олег Брячак. -  Мы знаем, что в последнее время на территории страны появляются новые законопроекты, носящие карательный характер. Этот законопроект он носит характер послабления. Вчера на комитете один из депутатов сказал, что надо наоборот ужесточать. Я ответил, что нельзя всё время закручивать гайку, потому что можно сорвать резьбу».

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что на законопроект получены отрицательные заключения правых органов администрации области и регионального парламента, а также прокуратуры. Отклонили его и два комитета Собрания.

В итоге на сессии документ поддержали 6 депутатов, 28 были против, один воздержался.

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