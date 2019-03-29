Владимир Якунин: Меньше палов травы наблюдается там, где идет развитие сельского хозяйства

11:41, 29 марта 2019, ПАИ

Сокращение количества палов травы наблюдается в тех районах Псковской области, где идет развитие сельского хозяйства и отсутствуют бесхозные поля. Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда», которая проходит сегодня, 29 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин отметил, что если у земли появляется собственник, то контроля становится больше. По его мнению, несмотря на сокращение палов травы в регионе, «у ряда жителей нет понимания об опасности сжигания сухой растительности».

Напомним, с 22 марта в Псковской области проходит профилактическая операция «Антипал», призванная выявлять факты сжигания травы с нарушением требований пожарной безопасности и пресекать их.