Более миллиона рублей собрали псковичи на выкуп зданий приюта для бездомных животных

14:35, 29 марта 2019, ПАИ

1 млн 59 тысяч 530 рублей удалось собрать приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове на выкуп зданий, в которых он сейчас располагается. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», эту сумму благотворители перевели в течение пяти дней.

«Это пост пишем сквозь слезы. На руках все подсчеты и победа! Это ваша победа! Мы умеем работать с животными, мы безумно их любим и жалеем, но этого мало. Только благодаря вот такой поддержке можно идти вперед, не бояться трудностей, понимая, что за спиной не отряд, не дивизия - армия тех, кто готов прийти на помощь! У нас всё получилось! Собрана космическая для нас сумма. Пятый день сбора принес в копилку 266 тысяч 89 рублей», - говорится в сообщении «Зоозащиты» в соцсети «Фейсбук».

«Люди, вы необыкновенные! Вы подняли с земли такую неподъемную проблему! Вместе мы силища! Счастливые собаки, кошки, хрюшки, курочки, гусыня Марта даже и не подозревали, какая туча нависла над их домом. Спокойная и уютная жизнь жителей «Лесопилки», бывших бездомных (теперь у них есть дом), будет идти дальше, как у всех, кого любят, жалеют, заботятся. Вы спасли дом! Вы купили им дом! Просто нет таких слов, которые могут описать наше состояние. Спасибо! Низкий поклон! Как жалко, что собаки не могут разговаривать! Сколько сопливых носов потыкалось бы вам в руки! Но мы им все расскажем! Они будут знать, что теперь у них есть свой дом!», - благодарят псковичей зоозащитники.

Напомним, здания, в которых находятся основные отделения приюта, принадлежат частному лицу. Зоозащитникам предложено выкупить здания или выехать. На эти цели было необходимо 950 тысяч рублей.

Также необходимо построить небольшое новое здание и отремонтировать уже существующие. «Это дело весьма дорогое и затяжное на несколько лет вперед, а времени у нас нет – в приюте больше 80 животных, которым идти некуда. Мы приняли решение просить у вас помощи в выкупе зданий, в которых уже живем», – обратились зоозащитники к гражданам.