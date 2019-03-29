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Общество

Оборудование для приема цифрового ТВ помогли настроить волонтёры шестерым великолучанам

28 марта в Великих Луках волонтёры подключили и настроили оборудование для приема цифрового телевидения по заявкам шестерых местных жителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, псковская молодежь продолжает активно вступать в ряды волонтерского движения по программе цифровизации Псковской области. Уже более 60 студентов вузов и ссузов присоединились к акции. Они в свободное от учебы время консультируют жителей региона по вопросам перехода на цифровое вещание.

Напомним, подготовка волонтеров проходит на базе проектного офиса «Команды 2018» в Пскове. Здесь можно получить информацию об установке, подключении и настройке ТВ-приставок для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. По графику, принятому министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Псковская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет в июне 2019 года.

Тем жителям Псковской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут также уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

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