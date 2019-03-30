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В Пскове распределены призовые места открытых соревнований по воркауту Street Fest

В Пскове распределены призовые места открытых соревнований по воркауту Street Fest, сообщили Псковскому агентству информации органиаторы. Всего в мероприятии приняли участие более 150 спортсменов различных возрастов и не менее 200 зрителей.

Номинация «Воркаут батлы». Первое место заняла Татьяна Чумакова (Санкт-Петербург), второе место - Михаил Фляга (Санкт-Петербург), третье место - Андрей Цепков.

Номинация «Воркаут Двоеборье». Турник до 68 кг. Первое место - Иван Каранинов (Псков), второе место - Владислав Бессонов (Псков), третье место - Юрий Абдуллин (Великий Новгород).

Турник от 68 до 80 кг. Первое место - Леонид Зеленицкий (Санкт-Петербург), второе место - Антон Мельник (Псков), третье место - Дмитрий Козловский (Струги Красные).

Турник от 80 кг. Первое место - Василий Венедиктов (Великий Новгород), второе место - Владимир Игнатьев (Струги Красные), третье место - Владимир Ягненков (Санкт-Петербург).

Брусья до 68 кг. Первое место - Михаил Фляга (Санкт-Петербург), второе место - Юрий Абдуллин (Струги Красные), третье место - Владислав Бессонов
(Псков).

Брусья от 68 до 80 кг. Первое место - Александр Кляуга (Псков), второе место - Антон Мельник (Псков), третье место - Дмитрий Козловский (Струги-Красные).

Брусья от 80 кг. Первое место - Василий Венедиктов (Великий Новгород), второе место - Владимир Ягненков (Санкт-Петербург), третье место - Алексей Метлицкий (Псков).

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