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Общество

О мире юмора рассказал псковичам режиссёр Талгат Баталов

1 апреля в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» состоялась встреча с актером и режиссёром Талгатом Баталовым. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, Талгат Баталов рассказал присутствующим об искусстве театральной комедии, и о том, как он видит мир юмора.

Кроме того, актер рассказал псковичам о работе в театре «Ильхом», где он был режиссёром видеоряда в постановке Марка Вайля «Орестея». Также слушатели узнали о других спектаклях Талгата Баталова.

На данный момент Талгат Баталов готовит премьеру в Псковском драмтеатре. Её показ пройдёт 11 и 12 апреля.

В течение года в проектном офисе «Команды 2018» проводятся всевозможные встречи с известными людьми, которые делятся с псковичами опытом и рассказывают свои жизненные истории. На прошлой неделе, в частности, жители Пскова встретились с молодыми актерами театра «Nostos» и послушали лекцию преподавателя ПсковГУ отца Романа (Ледина) о ветхозаветных прообразах.

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