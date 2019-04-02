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Общество

Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля

6 апреля в торговом комплексе «ПИК60» пройдет первое шоу с участницами конкурса «Миссис Псков 2019» - «Обувь шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках мероприятия запланированы показы обуви от магазина «М Sytle Shoes», который является генеральным спонсором конкурса. «Участницы впервые поднимутся на подиум и предстанут перед зрителями праздника», - отметили организаторы.

Начало мероприятия - в 16:00. Вход - бесплатный.

27 марта в отеле Old Estate Hotel & SPA состоялся открытый кастинг конкурса «Миссис Псков 2019».

Организацией конкурса «Миссис Псков 2019» занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

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