Первое шоу с участницами «Миссис Псков 2019» состоится 6 апреля
6 апреля в торговом комплексе «ПИК60» пройдет первое шоу с участницами конкурса «Миссис Псков 2019» - «Обувь шоу». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В рамках мероприятия запланированы показы обуви от магазина «М Sytle Shoes», который является генеральным спонсором конкурса. «Участницы впервые поднимутся на подиум и предстанут перед зрителями праздника», - отметили организаторы.
Начало мероприятия - в 16:00. Вход - бесплатный.
27 марта в отеле Old Estate Hotel & SPA состоялся открытый кастинг конкурса «Миссис Псков 2019».
Организацией конкурса «Миссис Псков 2019» занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».