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Общество

Фотовыставка Полистовского заповедника «Весна» впервые открылась в Новоржеве

1 апреля в Новоржеве открылась фотовыставка Полистовского заповедника «Весна». Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, творческие работы представлены в городе впервые. Они выставлены в районном культурно-спортивном комплексе.

На оценку гражданам представлены двадцать природных снимков. Все они сделаны на территории заповедника. На фотографиях запечатлено весеннее «пробуждение» природы. В частности, на них изображены первые цветы, птицы, которые прилетели к местам гнездования, и другие обитатели заповедника.

Выставка работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Автором изображений является фотограф дикой природы Андриан Колотилин.

«Мир Полистовского заповедника очень разнообразен», - напомнили организаторы выставки. Не так давно фотоловушки заповедника сняли бобров, которые пополняли свои запасы.

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