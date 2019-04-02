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Общество

Спектакль «Хорошо там, где нас нет» покажут в Новоржеве 7 апреля

7 апреля в 17:00 в Новоржеве покажут спектакль «Хорошо там, где нас нет». Его представит Новоржевский народный театр на сцене районного дома культуры, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Спектакль, который будет представлен на суд зрителей, является новой работой местного театра. Он представляет из себя фантазию на семейные темы. Главный герой действий будет фантазировать на тему: «А что, если бы...».

«В спектакле используется драматургия Сергея Носова и Эдуардо Де Филиппо, которая делает его динамичным, полным неожиданных поворотов и абсурдных решений. Смотря концерт, зрители также смогут поностальгировать, так как в него добавлены советские шлягеры», - говорится в анонсе. 

Один из современных спектаклей был поставлен по роману «Мастер и Маргарита» 2 марта в псковской филармонии. О шокирующих отступлениях от текста, гримасах, жестах актеров можно прочитать в статье корреспондента ПАИ здесь>>>

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