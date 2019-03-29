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56 псковичей пострадали от укусов диких животных в 2018 году

В 2018 году в Псковской области 56 жителей пострадали от укусов диких животных, 12 из них — дети. По сравнению с 2017 годом число пострадавших снизилось на 18%, в том числе детей — на 25%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Всего за минувший год в Псковской области были зарегистрированы 1 тысяча 700 обращений по факту укусов животными. Как отмечают специалисты, такие цифры практически не меняются год от года, и за последние 10 лет в регионе ежегодно фиксируется порядка 1 тысячи 800 случаев укусов. Четверть из них приходится на детей.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, жители Псковской области обращаются за иммунизацией против бешенства на 1,7% чаще, чем в среднем по России, и на 24% чаще, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу.

В регионе сохраняется эпизоотологическое неблагополучие по бешенству. Очаги заболевания были зарегистрированы в 5 районах Псковской области: Новоржеском, Себежском, Псковском, Великолукском и Бежаницком.

В 2018 году бешенство было обнаружено у 12 животных, из них 11 — дикие. Основными распространителями заболевания являются волки - за прошлый год было выявлено семь особей с таким заболеванием. Также бешенство было обнаружено у двух лис, одной енотовидной собаки, одной рыси и одного кота.

В прошлом году Управление ветеринарии Псковской области привило от бешенства 26 тысяч 650 животных. В этом году для иммунизации диких животных в Псковскую область поступит около 250 тысяч доз вакцины.

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