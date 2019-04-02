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Общество

Почти 36 млрд рублей дополнительно направят на цифровизацию городов России

В России на цифровизацию городов дополнительно выделят 35,8 млрд рублей. Это 15% средств, которые предусмотрены на развитие городской среды, пишет газета «Известия» со ссылкой на концепцию проекта.

В целом на проект «Умный город» уже выделены 238,7 млрд рублей. Дополнительные же средства планируется направить по рекомендации Мистроя для включения «цифровых» мероприятий в региональные и муниципальные программы.

Согласно концепции, ученые, разрабатывающие передовые технологии, смогут получать гранты. Для них также будут предусмотрены инструменты налогового стимулирования. Однако размеры поддержки будут зависеть от активности куратора проекта. Предполагается, что им станет бывший заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибисов.

В России цифровизации уделяется большое внимание. Сейчас многие регионы и города составляют планы по цифровизации городского хозяйства. В частности, в Псковской области планируется реализовать проект «Умный регион», который позволит сделать городскую среду более комфортной и повысит экономическую эффективность городских сервисов.

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