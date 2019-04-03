Городские власти проконтролировали уборку мусора в Пскове

18:29, 03 апреля 2019, ПАИ

Территории, которые нуждаются в очистке от мусора, осмотрел глава Пскова Иван Цецерский 3 апреля в ходе контрольного выезда. Приводить их в порядок планируется в рамках месячника по уборке, который стартовал 1 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первой точкой стала территория в районе домов №13 и 15а по улице Госпитальной. Местный житель показал проверяющим территорию за домом №13, где практически на всём участке есть мусор. Директор управляющей компании (УК) «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков пояснил, что они обслуживают только придомовую территорию, а данный участок относится к ведению министерства обороны. При этом он отметил, что при ветре мусор разлетается и с неубранных участков переносится на те, которые уже очищены. Глава Пскова заметил на территории ветхие деревья и кустарники и предложил их срубить. Он спросил у активиста, сколько необходимо на этот участок направить людей, чтобы очистить его в рамках субботника. «От пяти до семи человек, и хорошо бы с топорами, чтобы мы тут все ненужное срубили», - сказал местный активист. Иван Цецерский заверил его, что люди будут предоставлены, а директор местной управляющей компании пообещал дать мешки для сбора мусора и необходимую технику.

Также в этом районе активист показал главе города участок возле новых домов № 39 и 41 по улице Юбилейной. Здесь тоже имелось много мусора, который, по словам местных жителей, появился именно после завершения стройки. «Это никуда не годится! Здесь рядом играют дети на детской площадке. Да и вообще, такого быть не должно», - отметил Иван Цецерский. Заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас заявил, что принял к сведению информацию и пообещал переговорить с застройщиками домов по данному вопросу.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























































На детской площадке Антон Ляугминас сказал главе города, что здесь поставлены новые светильники с энергосберегающими лампами. «Это хорошо, что исправили», - отметил Иван Цецерский.

Дойдя до стадиона, на территории которого планируется строить новую школу, глава Пскова выразил недовольство тем, как убирается часть территории за полем. «Всё поле убрано, а вот за ним, правее — ничего не убирается», - сказал он. Антон Ляугминас отметил, что нужно проработать этот вопрос в рамках заключенного контракта с подрядчиком.

Затем глава города отправился на Рижский проспект. Осматривая территорию от магазина «Магеллан» и до здания Сбербанка, он обратил внимание на песок, который разносит ветер. «Посмотрите, везде стоят машины, и как здесь убирать?» - сказал Иван Цецерский. По его мнению, для того чтобы убирать песок, необходимо взаимодействие подрядчика, ГИБДД и жителей.

Следующей точкой выезда стал Степановский лужок, где решено сделать Народный парк. «Это всё парковая зона, уже нужно думать, как её облагораживать: смотреть ландшафтный дизайн, может быть, какие-то горки установить для детей», - сказал глава Пскова. Он также отметил, что на участке отсутствует контейнер для мусора. Его, считает глава города, необходимо установить не к месячнику по уборке, а на постоянной основе.

После этого глава Пскова осмотрел Комсомольскую площадь у территории радиозавода. Основная проблема здесь — состояние дорожного покрытия. Антон Ляугминас пояснил, что для того чтобы провести ремонт необходимо финансирование. Он заметил, что на данный момент этот участок дороги мало кем используется, поэтому лучше рассмотреть передачу его инвесторам. Участники осмотра решили обсудить этот вопрос отдельно.

Последним пунктом выезда стала улица Пионерская, куда Иван Цецерский отправился по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Местные жители ранее обращались на сайт главы региона с просьбой разобраться с затоплением их домов. По словам людей, крепостной ров забит мусором, из-за этого не уходит вода. В результате подвалы домов и садовые участки затапливаются.

Начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова пояснил, что подтопления вызваны тем, что одна из водосточных труб на улице Олега Кошевого проложена очень высоко. Антон Ляугминас пообещал главе города разобраться с этим вопросом, но при этом он обратил внимание на отсутствие около участков контейнеров для сбора мусора. «Где у жителей контейнеры и почему не заключен договор с регоператором? Куда они выкидывают мусор?», - сказал он и обратил внимание на мусор в канаве, который и засоряет дренажную систему. «В рамках субботника сюда также необходимо людей определить для уборки», - заключил глава Пскова.