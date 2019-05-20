Для спасения кошки с дерева жители тверского Нелидово собрали деньги в соцсетях на кран

12:18, 20 мая 2019, ПАИ

В городе Нелидово Тверской области местные жители собрали через социальные сети средства на оплату крана-вышки для спасения кошки с дерева. Об этом пишет tvernews.ru со ссылкой на сообщество «Подслушано в Нелидово».

Сообщение о кошке появилось в сообществе 18 мая. По словам автора, к тому моменту животное уже два дня сидело на дереве на высоте четвертого этажа. Спустится самостоятельно кошка не могла. В МЧС отказали в помощи, аргументировав это тем, что ситуация не чрезвычайная.

20 мая ночью в социальной сети «ВКонтакте» объявили сбор средств на кран-вышку. «Придётся вызывать кран. Стоимость крана 2 тыс. 800 рублей. С нашей небольшой зарплатой, это не мало. Я понимаю, что кто-то скажет, пусть сдыхает эта кошка, но хозяйка не может бросить её на произвол. Я напишу номер карты, если кто-то захочет помочь, будем благодарны», - написали в посте.

Сбор денег закрыли в 9 утра следующего дня. Средств поступило больше, чем требовалось. Остаток денег перевели зоозащитникам, спасающим бездомных животных.