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Общество

Всемирный день качества отмечается 12 ноября

Всемирный день качества отмечается сегодня, 12 ноября. Это ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.

Праздник был утвержден в 1989 году Европейской организацией качества, ЕОК при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Европейская неделя качества стала заметным мировым событием, которое включает акции, проводимые с целью привлечения общественного внимания к проблемам качества.

День качества в России начали отмечать в 2016 году по инициативе Роскачества, и оно традиционно в рамках праздника организует деловые и информационные мероприятия. Кроме того, вопросами качества продукции и защитой прав потребителей также занимаются территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления, общественные объединения потребителей.

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