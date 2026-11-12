Всемирный день качества отмечается 12 ноября

08:04, 12 ноября 2026, ПАИ

Всемирный день качества отмечается сегодня, 12 ноября. Это ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября, пишет портал calend.ru.

Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.

Праздник был утвержден в 1989 году Европейской организацией качества, ЕОК при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Европейская неделя качества стала заметным мировым событием, которое включает акции, проводимые с целью привлечения общественного внимания к проблемам качества.

День качества в России начали отмечать в 2016 году по инициативе Роскачества, и оно традиционно в рамках праздника организует деловые и информационные мероприятия. Кроме того, вопросами качества продукции и защитой прав потребителей также занимаются территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления, общественные объединения потребителей.