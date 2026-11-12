Гололедица ожидается сегодня на дорогах Псковской области

07:50, 12 ноября 2026, ПАИ

На дорогах Псковской области 12 ноября ожидается гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днём в регионе ожидается облачная погода, в отдельных районах пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южных направлений умеренный.

Температура по области днём составит от +1 до +6 градусов. В Пскове днём ожидается погода без существенных осадков.